Зеленский: россия заказала у Ирана 2,4 тысячи дронов-камикадзе

Российская федерация заказала у Ирана 24500 дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом во время выступления на видеоконференции лидеров «Группы семи» и Украины заявил Владимир Зеленский.

Он напомнил, что уже второй день Украина страдает от массированных российских ракетных ударов. По словам Зеленского, со вчерашнего дня враг применил уже более сотни крылатых ракет и десятки разных беспилотников, включая иранские «Шахиды».

– И каждые десять минут я получаю сообщение о применении врагом иранских «Шахидов». Вот за один час этого утра – как пример: 5:01 – «Шахид» сбит над Черным морем. 5:11 – еще один сбит. 5:13 – еще один. 5:28 – снова «Шахид». 5:30 – еще «Шахид». 5:36, 5:49 – снова два «Шахида». И так почти каждый час! Плюс 28 пусков российских ракет сегодня. И это только за это утро. И 84 ракеты за вчера, – сказал Зеленский.

По словам главы государства, когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора – ракетные удары – перестанет работать.

Зеленский поблагодарил Германию и лично канцлера Шольца за ускорение поставок IRIS, США и лично Президента Байдена за решение предоставить современные ПРО и ПВО.

- Я благодарю всех, кто помог нам уже сейчас обеспечить нашу систему ПВО, что позволяет обезвреживать часть российских ракет и беспилотников. Но! Одних только «Шахидов» Россия заказала у Ирана 2400 – по данным нашей разведки. И поэтому, уважаемый господин канцлер, уважаемый Президент Соединенных Штатов, важно, чтобы мы имели достаточное количество ракет в предоставленные системы ПВО и ПРО и чтобы эти системы были интегрированы с нашей системой обороны. Я бы просил, чтобы наши министры обороны обсудили это завтра в формате «Рамштайна». Господин Президент Франции! Господин Премьер-министр Италии! Мы очень ожидаем поставки систем SAMP/T. И, по возможности, они нужны уже в ближайшие месяцы, - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Украина в ответ на российские бомбардировки иранскими дронами-камикадзе лишила посла Ирана аккредитации , а также значительно сократила количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Между тем, в Иране отвергают обвинения и заявляют, что не поставляли россии дроны.