Из-за ракетных ударов во многих городах и селах Украины происходят перебои с энергоснабжением

Из-за ракетных обстрелов в ряде областей Украины наблюдаются перебои с электроснабжением.

Об этом сообщают представители местных властей.

В частности, из-за ракетных ударов из строя выведены четыре важные электроподстанции на территории Львовской области.

«Поэтому серьезные проблемы со стабильным электроснабжением в городе. Энергетики делает все возможное, чтобы выйти из кризиса. Это требует времени. Очень важно, после восстановления – минимизируйте использование электроэнергии в домах! Прошу отнестись с пониманием этой ситуации. Враг пытается нас дестабилизировать, но мы не сдамся», - пишет мэр Львова Андрей Садовый.

Также аварийное отключение произошло в Хмельницком.

«Друзья, отключение электроэнергии в части общины не плановое, а аварийное. Предварительно из-за перегрузки исчезло напряжение на объектах в части Хмельницкой области, в том числе от них заживленная часть Хмельницкого. Ориентировочно более 50% потребителей, на данный момент, без электричества. Энергетики срочно выясняют причины и производят соответствующие работы. В случае невозобновления электроснабжения в течение часа будут ограничены водоснабжение и работа канализационного хозяйства», - сообщил мэр города Александр Семчишин.

На территории Винницкой области, где оккупанты дважды ударили по Ладыжинской ТЭС, ввели режим тотальной экономии электроэнергии. В целом же, по информации главы ОВА Сергея Борзова, по состоянию на 17:20 242 населенных пункта оставались без света.

В Тернопольской области в результате вчерашних массированных ракетных обстрелов около трехсот населенных пунктов области были обесточены.

По состоянию на 18.18 в результате ограничения по выдаче мощности из резервных источников питания остаются ограниченными в электроснабжении 191 населенный пункт, где проживают 32 тысячи семей, сообщил председатель ОВА Владимир Труш.

В Сумской области около 60 тысяч абонентов остаются без подачи электроэнергии, больше всего – в Шосткинском районе, сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий.

А в Черкасской области был применен график аварийных отключений первой очереди. По информации главы ОВА Игоря Табурца, по состоянию на 17:19 были частично отключены Городищенский, Смелянский, Жашковский, Звенигородский и Уманский филиалы «Облэнерго».

По информации заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, по состоянию на сегодняшний день возобновлено электроснабжение до 3 842 н.п., 105 н.п. остаются обесточенными.

Власти обращаются к украинцам с просьбой в вечерние часы снизить до минимума потребление электроэнергии.