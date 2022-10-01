«Сказали — твое мнение никого не интересует»: Пятиклассника из Екатеринбурга отругали за пожелание не убивать людей в письме солдату

Пятиклассника Тимофея из екатеринбургской школы № 22 отругали за то, что он в письме солдату призвал его не убивать людей и возвращаться домой.

Писать «письма на фронт» детям велели в рамках акции «Добрые письма», которая стартовала по всей России 3 октября, рассказывет «Инсайдер», со ссылкой на редакцию издания It’s My City.

Тимофею сказали, что письма никто посторонний не будет читать и они отправятся прямо на фронт. Школьник поверил.

Как рассказала It’s My City мама Тимофея, активистка Надежда Сайфутдинова, сын, как и она сама, придерживается антивоенных взглядов, поэтому мальчик решил написать в письме то, что думает.

«Он написал в письме, что не надо на чужой земле убивать людей: „Возвращайся, солдат, домой, не надо причинять никому зла. Лучше умереть, чем стать убийцей“», — рассказала Надежда. На конверт мальчик наклеил белого голубя мира.

Через несколько дней Тимофея вызвала на разговор учительница. Она спросила, добавлял ли он «что-то от себя» в текст письма. Мальчик испугался и «подумал, что его сейчас придут арестовывать», передает слова сына Надежда.

Однако учительница ограничилась устным выговором Тимофею, заявив, что он должен был писать письмо по шаблону, а его личное мнение никого не интересует. В электронном дневнике у Тимофея за это задание стоит «пятерка».

Акцию «Добрые письма» официально запустило «Российское движение детей и молодежи», фактическим главой которого (председателем наблюдательного совета) является владимир путин.

Напомним, что в Москве пятиклассницу забрали в отдел полиции из-за аватарки с желто-синими цветами. На нее донес директор. В заявлении он хорошо отозвался об успеваемости и характере ученицы, однако попросил «обследовать жилищно-бытовые условия семьи и установить причинно-следственные связи подобного поведения ребенка, его гражданской позиции». Помимо этого, директор попросил полицию «повлиять на воспитательную позицию» матери, чтобы она не «воздействовала» на дочь «убежденностью собственных политических взглядов» и не поощряла «обсуждение межнациональных и политических вопросов в детском коллективе».

В квартире семьи прошел обыск, изучили даже постельное белье. Инспектор по делам несовершеннолетних заявила матери, что семью вызовут на комиссию для постановки на профилактический учет.