Зеленский поручил разведке установить всех причастных к ракетным ударам по Украины и к «схемам с иранскими дронами»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разведке установить всех, кто вовлечен в эти ракетные атаки против Украины, а также к схемам с иранскими дронами.

Об этом Зеленский сказал во время обращения к нации.

В частности, Президент сообщил, что несмотря на продолжающиеся обстрелы, по всей Украине продолжается восстановление поврежденного и ликвидируются последствия ракетных ударов россиян.

«Враг совершил вторую волну террористической атаки против нашего государства. За сегодняшнее утро 28 ракет – из них 20 сбиты. Более 15 беспилотников, почти все – ударные иранские. Большинство сбито. По всей стране достаточно быстро и эффективно проходят восстановительные работы. Если бы еще не сегодняшние удары, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили вчера. Сегодня Россия добьется дополнительно только одного: немного затянет наше восстановление. Где были разрушения – повсюду будет обновлена инфраструктура. Где были потери – уже есть или еще будут постройки. Где были какие-либо надежды врага – будут руины российской государственности. Человечество и человечность сильнее любых террористов. Благодарю всех, кто воюет и работает ради нашей победы!», - говорится в сообщении.

Главное из обращения Президента: