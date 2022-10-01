Российские шаманы провели обряды для защиты оккупантов от пуль

Верховный Шаман России Допчун-оол Кара-оол Тюлюшевич поблагодарил других шаманов, проведших необходимые обряды для поддержки российских военных, которые были отправлены воевать против украинского народа.

Свою благодарность шаман опубликовал на странице Управления Верховного Шамана в социальной сети ВКонтакте.

Эти обряды, о которых упоминает главный шаман России, якобы могут оградить оккупантов от пуль.

«Шаманы Великой родной России. Вы все молодцы. Очень нужные обряды провели. Всем шаманам России желаю счастья и успехов в дальнейшем укреплении нашей родины, и поддержке наших воинов в нраве и благополучии и неуязвимы были от пуль и от опасности. Для России. Для мира», – говорится в тексте.



Как известно, войну в Украине активно поддерживает патриарх Кирилл. Также в поддержку агрессии выступил и Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.