Россия за два дня взорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины, - министр энергетики

Около 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября были поражены российскими ракетами, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Об этом рассказал Герман Галущенко в интервью CNN, пишет Украинская правда .

По словам министра, «впервые с начала войны» Россия «драматически нацелилась» на энергетическую инфраструктуру.

Галущенко сказал, что одной из причин является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу «помогает европейским странам экономить на российском газе и угле».

Он добавил, что Украина пытается «быстро возобновить поставки из других источников».