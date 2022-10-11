Россия за два дня взорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины, - министр энергетики

Около 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября были поражены российскими ракетами, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Об этом рассказал Герман Галущенко в интервью CNN, пишет Украинская правда .
По словам министра, «впервые с начала войны» Россия «драматически нацелилась» на энергетическую инфраструктуру.
Галущенко сказал, что одной из причин является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу «помогает европейским странам экономить на российском газе и угле».
Он добавил, что Украина пытается «быстро возобновить поставки из других источников».
Отвечая на вопрос, будет ли Украина получать дополнительную энергию из Европы, Галущенко сказал, что это «один из рассматриваемых вариантов».
Министр отметил, что украинская энергетическая система «все еще стабильна», но призвал партнеров предоставить «системы защиты от воздуха, которые действительно могли бы помочь нам защитить нашу инфраструктуру».
«Мы посылаем этот месседж нашим партнерам: нам нужно защитить небо. Россияне не играют в какие-либо игры с международным правом. Им плевать на любые международные соглашения или конвенции»,- отметил Галущенко.
Как известно, 10-11 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, а именно энергетики, в столице и разных областях Украины. Украинские власти призвали людей по всей стране «ограничить» использование энергии. Министерство обороны России признало, что объектами атак являются гражданские энергетические объекты.