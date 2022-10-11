Минобороны рф тоже начало вербовать заключенных на войну, - росСМИ

Министерство обороны страны-агрессора рф с конца сентября вербует заключенных для участия в полномасштабной войне против Украины. Об этом сообщает российское издание Важные истории, со ссылкой на два источника среди родственников заключенных.

По информации издания, представители минобороны РФ приезжали по меньшей мере в две «красные колонии», в которых отбывают наказание бывшие силовики.

Родственница заключенного из ВК-4 в Ставропольском крае сказала журналистам, что в его колонию в конце сентября приезжали люди из минобороны РФ, «очень похожие на генералов». На следующий день там побывали вербовщики из ЧВК Вагнера, которые, по ее словам, «прямо говорили, что можно резать украинцев на куски». По предложению «вагнеровцев» согласились 140 заключенных из этой колонии, пишет издание.

Собеседница Важных историй рассказала, что минобороны РФ предлагало осужденным присоединиться к «батальону Шторм», а первые завербованные были вывезены из ВК-4 в ночь на 11 октября.

Отец заключенного из ИК в Рязанской области также сообщил, что в колонии его сына в конце сентября были люди из оборонного ведомства страны-агрессора, которые рассказывали о Шторме и «обещали контракт на полгода и деньги». По его словам, предложение заинтересовало около 100 человек, из которых вербовщики после «тестирования» выбрали около 60. Их могут забрать до конца недели.

Ранее российский проект Gulagu.net со ссылкой на источник в Нижегородской красной колонии тоже заявлял, что министерство обороны России проводит вербовку среди заключенных: