Маск возразил, что говорил с путиным перед объявлением «мирного плана» для Украины

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не общался с кремлевским лидером Путиным непосредственно перед тем, как обнародовать свои скандально известные «мирные предложения» по Украине.

Об этом он написал в своем Твиттере.

Нет, это не так. Я общался с Путиным только раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос», - подчеркнул Маск.

Таким образом, он ответил на публикацию на ресурсе Vice, которая вышла во вторник под заголовком: «Илон Маск поговорил с путиным перед размещением твита с мирным планом для Украины».

Ресурс Vice, в частности, привел слова основателя Eurasia Group Яна Бреммера о том, что Маск якобы рассказал ему, что общался с кремлевским лидером и сказал, что готов к переговорам с Украиной при определенных условиях. Эти условия включали признание Крыма российским, постоянный нейтральный статус Украины, а также признание Киевом российской аннексии четырех украинских областей.

Как известно, американский миллиардер Илон Маск предложил в Twitter свой вариант украино-российского мира, означающий существенные уступки Украины в пользу России. Затем Маск написал еще два твита о том, что нужно спросить жителей Донбасса и Крыма, какой стране они хотят жить, и о том, что у России больший мобилизационный ресурс, чем у Украины. Этот пост получил обсуждение в социальных сетях. В том числе, Маску жестко ответили и украинские политики, в том числе Владимир Зеленский.