ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Прибыли четыре новых РСЗО HIMARS от США

Уже 231 день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 10 октября, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 12 октября.

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00:02 В Украину прибыли четыре дополнительных РСЗО HIMARS, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.