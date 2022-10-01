Война на Николаевщине: Утром силы ПВО сбили девять «шахидов», в области снова объявлена воздушная тревога

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты искренне говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 11 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 10 октября доступна по этой ссылке.

08:20 В Николаевской области объявлена воздушная тревога

08:17 Утром, 12 октября, над Николаевщиной, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» сбиты девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136, сообщает Воздушное командование.

08:01 Обстановка в южнобузской операционной зоне остается напряженной, но контролируемой. Силами обороны продолжается огневое поражение резервов противника, нарушение его системы управления и логистического обеспечения, сообщает ОК «Юг».

Подразделения оккупационных войск сосредоточивают основные усилия на содержании захваченных территорий и сдержании наших наступательных действий. Несмотря на это, нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры.

Враг усиленно проводит воздушную разведку, вокруг 17 населенных пунктов вдоль линии фронта и только что освобожденных территориях. Продолжает обстрелы наших позиций и тыловых территорий, не отказывается и от техногенного шантажа.

Утром, под прикрытием массированного ракетного удара по всей Украине и, в частности, и по южным регионам, противник силами к взводу при поддержке танка пытался контратаковать наши позиции в районе Ищенко вблизи лесополос. Под огневым поражением понес потери и ретировался.

Дважды парами ударных К-52, дважды ударным дроном и еще раз парой штурмовиков Су-25 враг атаковал наши позиции. Без потерь.

Еще два раза парами штурмовиков Су-25 – атаковал недавно освобожденные села на правом берегу Днепра.

Наши нанесли 9 авиационных ударов преимущественно армейской авиацией по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов на Бериславщине и в Николаевском районе.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 300 огневых задач, по результатам которых уничтожены 23 рашиста, грузовой и бронированный автомобиль, ударный БпЛА типа «Шахед», склад боеприпасов неподалеку от Дудчан, пункт управления и узел связи в районе Суханового. Существенно повреждены 2 вражеских самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и БТР.