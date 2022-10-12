Использование россией иранских дронов свидетельствует о проблемах с ударным потенциалом авиации над Украиной, - британская разведка

россия использует в войне против Украины беспилотники иранского производства, поскольку не имеет преимущества в небе.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании, опубликованном 12 октября.

Отмечается, что россия применяет иранские БПЛА как минимум с августа, и включила Shahed-136 в большую волну ударов по Украине 10 и 11 октября.

Эти беспилотные летательные аппараты медленные и летают на малых высотах, что позволяет легко нацеливаться на них с помощью обычных средств противовоздушной обороны. Существует реальная возможность того, что Россия достигла определенного успеха, атаковав одновременно несколькими БПЛА», - говорится в сводке.

В британской разведке отметили, что, несмотря на заявленную дальность полета 2500 км, Shahed-136 имеет лишь небольшую взрывную нагрузку и вряд ли может выполнять функцию глубокого удара.

«С учетом того, что российские тактические боевые самолеты все еще имеют ограниченный эффект над территорией Украины, отсутствие надежного, устойчивого и точного ударного потенциала оперативного уровня, вероятно, является одним из самых значительных пробелов в возможностях россии», - подытожили военные.

Напомним, более половины украинского танкового парка состоит из захваченной у россиян техники, - британская разведка.