СБУ разоблачила предателя, передававшего войскам РФ координаты для ракетных ударов по Киеву

Сотрудники Службы безопасности Украины установили личность мужчины, который наводил ракетные удары по Киеву.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

На сегодняшний день мужчина находится во временно оккупированном Крыму, но организовал активную деятельность в столичном регионе через свою агентку. СБУ уже разоблачила и задержала эту женщину. Она находится под стражей и будет отвечать за свои действия перед законом.

Что касается ее куратора, то им оказался 56-летний уроженец столицы. С 2017 года он проживает во временно оккупированном Крыму. Там он был завербован спецслужбой государства-агрессора и добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

Предатель получал задания от работника фсб рф и передавал своей агентке в столицу. Последняя должна собирать данные для корректировки ударов по объектам критической инфраструктуры, гражданским и военным объектам предоставлять информацию о передвижении украинских войск, расположении блокпостов на территории Киева и Киевской области.

Куратору доложено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, контрразведка СБУ провела еще одну спецоперацию в Харьковской области, в результате которой разоблачила и прекратила деятельность агентурной сети россии. Предатели действовали по заказу российской военной разведки (более известной как гру) и имели широкий спектр задач.