СБУ разоблачила депутата «ОПЗЖ» и двух коллаборантов, которые «сдали» оккупантам участников сопротивления в Лимане и на Херсонщине

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили депутата от «ОПЗЖ» и еще двух коллаборантов, которые «сдавали» участников сопротивления в Лимане и Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ходе расследования сотрудники СБУ собрали доказательства вины злоумышленников в преступлениях против государственной безопасности Украины.

Сообщается, что в деоккупированном Лимане контрразведка Службы безопасности задержала местную жительницу, которая добровольно согласилась сотрудничать с агрессорами.

Установлено, что после начала полномасштабного вторжения она призвала людей поддержать захватчиков. За это оккупанты предложили ей возглавить так называемое «управление труда и соцзащиты населения» во временно захваченном городе. Также она помогала агрессорам собирать данные на участников АТО, проживавших на территории города.

Еще одного коллаборанта задержали в деоккупированном Нововоскресенске на Херсонщине. Задержанным оказался руководитель местной оккупационной администрации.

Злоумышленник агитировал за поддержку захватчиков, пытался заставить поселковых педагогов сотрудничать с ними, а также «сдавал» украинских активистов, в том числе участников движения сопротивления.

Кроме того, СБУ задокументировала коллаборационную деятельность так называемого «первого заместителя военно-гражданской администрации» временно оккупированного города Олешки Херсонской области. До этого он был депутатом местного совета от запретной партии «ОПЗЖ».

Предатель присоединился к агрессорам после захвата части региона. Он помогает им в материально-техническом обеспечении, в частности, поставлял оргтехнику в оккупационную администрацию. Также он подписывает незаконные поручения по выполнению московских указаний в захваченном городе.

Напомним, в Киеве СБУ нейтрализовала мощную криминальную группировку, функционировавшую как «силовая ячейка» запрещенной партии ОПЗЖ.