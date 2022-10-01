В москве начали продавать карты россии с оккупированными украинскими городами

В россии выпустили карты рф, в которых включена территория Украины, оккупированная российскими войсками.

Об этом сообщают росСМИ.

Помимо того, что россия приписала себе оккупированные ею территории, на картах отметили также те части, которые освободили ВСУ, либо те, которые россияне так и не смогли оккупировать.

К примеру, на карте россия «забрала» себе всю территорию Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, хотя оккупированы только части областей.

Напомним, премьер рф Михаил Мишустин назначил куратора аннексированных россией территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.