В Харьковской области оккупанты четыре раза водили на расстрел директора психбольницы

Во время оккупации Боровской общины Изюмского района Харьковской области захватчики четыре раза водили на расстрел директора Писко-Радьковского психоневрологического интерната Владимира Шерстюка. оккупанты считали, что он скрывал военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщают «Укринформ» и «Суспільне».

Шерстюка захватчики угрожали убить, оказывали давление, требовали сотрудничать, в то же время директор написал заявление на увольнение, однако хода ей так и не дали. Он и дальше обеспечивал деятельность интерната.

В заведении в течение двух месяцев жили 240 человек, которых кормили без света и газа, на генераторах и печках. В настоящее время в заведении остается 167 подопечных. Шерстюк добавил, что участвовал в боевых действиях в Афганистане, однако таких зверств по поводу гражданского населения не видел.

Руководитель рассказал, что питание подопечных удалось поддерживать благодаря тому, что учреждение до сих пор имеет подсобное хозяйство, в котором были свиньи и коровы, поэтому во время оккупации было немного молока и мяса. Также сотрудники заведения делали запасы на зиму – овощи и многие консервации, которые остались и весной.