На Херсонское направление оккупанты высылают «мобиков» – им выдают советские каски и неудачно модернизированные АК

Враг пытается компенсировать значительные потери за счет новых партий мобилизованных граждан россии, прошедших ускоренную подготовку.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

До 500 мобилизованных военнослужащих из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии прибыли в зону боевых действий (на Херсонщину).

"Характерные признаки так называемого "молодого пополнения": средства защиты, шлемы советского образца и автоматы АК-12, имеющие очень отрицательный опыт применения", - отметили в Генштабе.

АК-12 создан в январе 2012 года. Опыт его боевого применения при боях в Украине оказался настолько отрицательным, что через считанные недели реальной эксплуатации было предложено фактически провести демодернизацию данного образца оружия.

Также идет подготовка до 200 мобилизованных оккупантов на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения. В самой бригаде после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорты на увольнение или досрочное расторжение контракта.