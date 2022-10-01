Российские военные заводы обходили санкции и закупали американское оборудование, - СМИ

Американская технологическая компания Extreme Networks, производящая компьютерное сетевое оборудование для IТ-систем, поставляла свою продукцию российскому государственному московскому машиностроительному заводу «Авангард», находящемуся под санкциями США с 2014 года.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Reuters.

Оборудование Extreme Networks, скорее всего, использовалось в производстве ракетных систем С-400 и в строительстве военных кораблей.

В Extreme заявили, что учитывая данные Reuters, предполагают, что их оборудование могло продаваться «Авангарду» через схему с подставными компаниями, в которой ключевую роль играли дистрибьюторы. Они фактически помогали обходить санкции.

По данным журналистов, "Авангард" закупал у Extreme высокоскоростные коммутаторы и программное обеспечение с 2017 по 2021 год. Операции проводились, в частности, через дистрибьютора RRC, материнская компания которого, BD Enterprise Networking, зарегистрирована на Кипре. Сам завод был замаскирован в документах под названием DEMZ.

Иногда у сотрудников Extreme возникали подозрения по поводу связей DEMZ с российским оборонным подрядчиком, однако на конечном этапе продажи оборудования согласовывали.

Кроме того, по данным журналистов, Extreme продавала оборудование Объединенной судостроительной корпорации, которая управляет российскими верфями, строящими фрегаты, подлодки и т.д. Также оборудование у Extreme покупал концерн "Моринформсистема-Агат" – производитель радаров и систем военной электроники. Они также находятся под санкциями США и, по всей вероятности, пользовались подобными схемами, чтобы обойти ограничения.