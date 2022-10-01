Российская машина террора будет обезврежена, - Зеленский о наказании для оккупантов

Украина привлечет к ответственности оккупантов, обстреливающих мирные города, в частности Авдеевку и Никополь, подвергшиеся жестоким атакам.

Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

- Наша разведка, специальные службы, правоохранительные органы выясняют все детали этих и других российских ударов. Ни один российский террорист не сможет остаться неизвестным правосудию – мы будем знать все имена и все детали.