Российская машина террора будет обезврежена, - Зеленский о наказании для оккупантов

Украина привлечет к ответственности оккупантов, обстреливающих мирные города, в частности Авдеевку и Никополь, подвергшиеся жестоким атакам.
Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.
- Наша разведка, специальные службы, правоохранительные органы выясняют все детали этих и других российских ударов. Ни один российский террорист не сможет остаться неизвестным правосудию – мы будем знать все имена и все детали.
- Украина привлечет к ответственности каждого российского убийцу и палача – от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы. Не забудем, кстати, и о пропагандистах террора. Все, кто оправдывает российский террор и подстрекает к агрессии, все, кто призывает к убийствам и поощряет издевательства над нашими людьми, будут отвечать наравне с убийцами и палачами. Вся российская машина террора должна быть обезврежена. И будет обезврежена, – подчеркнул Зеленский.