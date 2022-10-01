ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Возле Винницы потерпел крушение истребитель ВСУ, пилот катапультировался

Уже 232-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 12 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 13 октября.

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00:35 12 октября около 21 часа вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных Сил.

Летчик успешно катапультировался, он чувствует себя хорошо. Он выполнял боевое задание по уничтожению над Виннитчиной вражеских дронов-камикадзе «Shahed-136».

В этот день пилот уже уничтожил пять «шахидов»: три – на юге Украины и два – над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты оккупантов.

По неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести самолет подальше от Винницы, и катапультировался. Причины аварии устанавливаются.

00:33 Украинские воины оказывают медицинскую помощь раненным оккупантам.

00:26 В последнее время в Украине воздушная тревога длится довольно долго. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что это связано с применением россией дронов-камикадзе Shahed-136, пишет «Бабель».

Они относительно медленные (120-150 км в час), и россияне могут корректировать их маршрут, поэтому, пока россия использует эти дроны, до тех пор тревоги будут несколько длиннее, чем раньше.

00:16 российские суда не будут впускать в порты Евросоюза с 8 апреля 2023 года.

Новые ограничения распространяются на суда, сертифицированные российским морским регистром судоходства. Соответствующие ограничения были приняты в последнем пакете санкций.