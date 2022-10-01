Война на Николаевщине: Николаев обстреляли ракетами, одна из них попала в жилой дом

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты искренне говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 13 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 12 октября доступна по этой ссылке.

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1:55 На данный момент сохраняется угроза нанесения ударов дронами-камикадзе, которые оккупанты направили в сторону Николаевской и Одесской областей.

1:48 Опубликовано видео из квартиры в доме, в который попала ракета.

1:42 Оккупанты обстреляли Николаев ракетами. Сообщают о 8 взрывах.

На данный момент известно, что ракета попала в многоквартирный дом в одном из районов. Под завалами находятся люди.