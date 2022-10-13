Кремль засекретил четверть всех расходов на 2023 год – значительная часть пойдет на войну

Правительство российской федерации засекретило четверть всех расходов на 2023 год, СМИ полагают, что 6,5 триллионов рублей могут пойти на войну и аннексию украинских территорий.

Об этом сообщает Meduza.

Значительная часть суммы – расходы, связанные с «военными» статьями: национальной обороной и безопасностью. Но точно не известно, на что зарезервирована почти четверть запланированных на следующий год расходов россии. Закрытые расходы вырастут в 2023 году более чем на 2,8 триллиона рублей.

Министр финансов рф Антон Силуанов 3 октября подтвердил, что ресурсы на восстановление оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины уже заложены в бюджете, так как кремль называет их территорией рф.

Ранее чиновник подтверждал, что правительство рф не планирует раскрывать объем расходов на войну, которую в Москве лукаво называют «специальной военной операцией».

Однако закрытая части расходов РФ, запланированных в проекте на следующий год, беспрецендетно велика.

В совокупности, по расчетам «Медузы» (с ними также совпадают расчеты Bloomberg и «Ведомостей»), в 2023 году на секретные и сверхсекретные статьи расходов придется 6,58 триллиона рублей, или 22,66% всех расходов федерального бюджета.

Это на 2,8 триллиона рублей больше, чем в бюджете 2022 года, доля закрытых расходов в котором составила меньше 16%. Предыдущего пика секретные траты РФ достигали в 2015 году (21%).

Разделение на открытую и секретную часть есть не во всех разделах и подразделах проекта бюджета-2023: некоторые полностью открыты, как «Функционирование президента рф», а некоторые полностью засекречены, как «Ядерно-оружейный комплекс».

В 2023 году резко вырастут закрытые расходы на национальную оборону и безопасность.

Закрытая часть расходов на национальную оборону в проекте бюджета рф на 2023 год выросла на 1,36 триллиона рублей, а ее доля к общим расходам по этому разделу увеличилась с 65% до 73%.

Такой скачок случился, в первую очередь, из-за резкого роста закрытых расходов по подразделу «Другие вопросы в области национальной обороны» – с 295,7 миллиона рублей в проекте 2022 года до 1,77 триллиона в 2023-м.

При этом многие другие секретные статьи расходов в разделе сократились даже в номинальном выражении (без учета инфляции). Например, закрытые расходы по подразделу «Вооруженные силы рф» сократились с 1,53 триллиона рублей в 2022 году до 1,42 триллиона в 2023-м.

Существенно выросла и закрытая часть расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность: с 1,18 триллиона рублей в 2022 году до 2,61 триллиона в 2023-м. Рост произошел в первую очередь из-за подраздела «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности». Он расширил засекреченную часть с 478,4 миллиона рублей до 1,87 триллиона рублей.

Закрытые расходы в других подразделах остались примерно на прежнем уровне.

Расходы, заложенные в проекте бюджета рф, еще могут вырасти или сократиться. Точную сумму трат за следующий год россияне смогут узнать уже в 2024-м, когда примут закон об исполнении бюджета за 2023 год.