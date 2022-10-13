На Херсонщину и в Крым оккупанты привезли иранских инструкторов для работы с Shahed-136, – Центр нацсопротивления

Россияне свезли иранских инструкторов на территорию временно оккупированной Херсонщины и Крыма для запуска дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«По данным подполья, иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладковки (Херсонская область) и Джанкое (Крым). Они учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности, удары по Николаеву и Одессе. Базируются инструкторы в помещениях, которые россияне захватили во время оккупации», – говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что в Иране официально отрицают поставки рф беспилотников, которые она активно использует в войне, атакуя Украину. Иран, как видим, помогает агрессору не только техникой, но и людьми.

Напомним, в британской разведке считают, что в использовании россией иранских дронов свидетельствует о проблемах с ударным потенциалом авиации над Украиной.

Также напомним, что Зеленский поручил разведке установить всех причастных к ракетным ударам по Украине и «схемам с иранскими дронами».