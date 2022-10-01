Британская разведка: Украинские защитники наступают на юге и приближаются к Херсону

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в строительстве, отступив примерно на 20 км к северу от Херсонского сектора в начале октября, российские войска пытаются закрепить новую линию фронта.

По данным британской разведки, на этой линии идут ожесточенные бои, особенно на западном конце, где украинское наступление означает, что фланг россии больше не защищен рекой Ингулец. Большинство русских войск этой линии фронта остаются недоукомплектованными частями ВДВ (воздушно-десантных).

«В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации некоторых гражданских из Херсона. По всей вероятности, они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон», - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, что путин запретил армии россии отступать из Херсона и теперь сам принимает стратегические решения.