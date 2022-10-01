«У нас здесь п*здец. Все дороги почти перерезаны»: Оккупанты жалуются, что ВСУ их снова окружили на фронте

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Оккупант в разговоре с женой рассказывает, что их батальон выдвинули на передовую, а там они попали в полуокружение. Командование русской армии запретило им отступать и приказало ждать подкрепления.

— Нас на передовую выдвинули, у нас здесь п*здец. Держим оборону, кроме нас никто, сказали бл*дь. Надо потерпеть, пока придет подкрепление. Подкрепление пока не готово. Мы в полуокружении почти, так что смотри, связи может не быть, – говорит русский военный.

Также он жалуется, что от его батальона почти ничего не осталось.