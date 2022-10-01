Макрон пообещал Украине передать в ближайшие недели САУ CAESAR и средства ПВО

В ближайшие недели Франция поставит в Украину радары и системы противовоздушной обороны, а также САУ Caesar.

Об этом на французском телевидении сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Пушки "Цезарь" для ведения контрнаступления, радары, системы и ракеты для защиты от атак с воздуха, бронетехника, обучение: мы будем продолжать поддерживать украинское сопротивление и будем усиливать нашу военную помощь", - написал Макрон в Twitter.

По данным источника Sky News, Франция передаст Украине противовоздушные ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата ракет и самолетов на низкой высоте.

Кроме того, президент Франции рассказал, что Париж предоставляет Киеву разведывательные данные.

«Цели ясны – чтобы они (Украина) вернулись на границы 1991 года. Вопрос в том, будут ли эти военные цели достигнуты только военным путем. В какой-то момент в интересах Украины и россии будет вернуться за стол переговоров», – считает он.