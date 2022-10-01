«Это геноцид украинского народа»: Житель Донецка, защищающий Украину в рядах николаевских морпехов, рассказал о пропаганде рф

Коренной житель Донецка, морской пехотинец 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского на псевдо «Скорпион» рассказал о лживости российской пропаганды.

Интервью с морпехом опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

– Хотел отомстить сепарам за то, что они сделали с Донецком – с моим родным городом. Просто забрали у людей дома, машины. Одного паренька 20-летнего просто выбросили из «Хонды» и застрелили. Я видел, как они минометом стреляли по мирным кварталам просто во все стороны. Просто сами жители Донецка это не могут рассказать – сразу возьмут за шкурку и отвезут закопают. Город выглядит как скелет краба. На вид краб, а мякоти там нет уже. Всё разворовано полностью . Я отомстил, уничтожил много противников. И понял, что от мести не полегчало. Сейчас мотивация – за свободу, против диктатуры и геноцида. Я считаю, что это геноцид украинского народа. Они тысячи ракет выпустили по мирному населению. Бить своим «высокоточным» оружием по девятиэтажкам – это слабость. Потому что они не могут по земле к нам подойти. Все что им остается – бросать на нас трехтонные ракеты, – рассказал военнослужащий.

Он рассказал, что в АТО боевой конфликт проходил не так интенсивно. Сейчас рф активно более активно применяет артиллерию, появилась боевая авиация.

– Смотрю как шестиметровая ракета «Урагана» падает просто вертикально и рассыпает кассету. А следующие уже были прямо над нами. Мы находились тогда в посадке, там ни ямок, ничего. Мы просто лежали. И тогда наступил момент, за который я люблю армию. Я пошел без брони тогда за водой, а товарищ был в броне. Он ею нас двоих накрыл. Мы лежали в центре кассеты «Урагана», взрывалось в пяти метрах и никого не тронуло из пяти человек. Это было просто… – говорит морпех.

Он рассказал, что горд тем, что служит именно в морской пехоте.