В Украине стабилизировали энергоснабжение во всех областях, пока аварийные отключения не планируются

НЭК «Укрэнерго» не планирует применять графики аварийного отключения электроэнергии 13 октября.

Об этом сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий.

«Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19:55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером ввод графиков аварийных отключений пока не планируется», - написал Кудрицкий.

По его словам, этому способствовало два фактора: специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины, а украинцы, в том числе и жители центра Украины, вечером экономно потребляли электроэнергию.

«Мы продолжаем повышать надежность работы наших сетей. Будут ли ограничения дальше зависит прежде всего от того, не будет ли новых обстрелов и разрушений», - отметил глава «Укрэнерго».

Однако он призывал быть готовым к новым атакам врага.

«Укрэнерго» как оператор системы передачи делает все, чтобы защитить свою инфраструктуру и быстро восстановить ее. А для всех остается рекомендация уменьшить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме: утром с 8 до 11 и вечером с 17 до 23 часов», – отметил он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина была готова к тому, что россия попытается уничтожить важные инфраструктурные объекты – разрабатывались разные сценарии реагирования.