Оккупанты хотели обстрелять Харьков, но одна из ракет ударила по многоэтажке в российском Белгороде

Российские войска пытались нанести удар по Харькову. Однако одна из ракет ударила по жилому дому в Белгороде.

Об этом сообщает на Стратком ВСУ в Telegram.

«Час назад орки решили обстрелять Харьков! Но все 3 ракеты самоликвидировались при пуске, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде. Оператор С-300, спасибо от ВСУ. Свою награду можно забрать по уже известному вам адресу», - говорится в сообщении.

Следом российские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором изображен момент попадания ракеты в дом.

Обломки повредили несколько автомобилей, припаркованных у многоэтажки. О жертвах пока не сообщается.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что ракеты выпускались по Харькову, но что-то пошло не так.