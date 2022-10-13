В Украину вернули 96 незаконно депортированных в рф детей

С начала полномасштабной войны в Украину удалось вернуть 96 незаконно депортированных в россию детей.

«Из россии и ВОТ вернули уже 96 украинских детей. 96 маленьких украинцев снова на родине. Усилиями правительства, волонтеров, всех неравнодушных семьи соединяются», – говорится в сообщении.

Тем временем в Офисе омбудсмена уточняют, что с начала войны из Украины вывезли более 8 тысяч детей. Из них 6578 детей были найдены и 96 уже вернулись домой. При этом из-за российской агрессии 422 ребенка погибли, еще 239 пропали без вести.

«Мы боремся за каждого маленького украинца! – отметила вице-премьер Украины Ирина Верещук. – Ведь дети – это и есть наше государство, наше будущее. И мы обязательно позаботимся о том, чтобы каждый из них находился в безопасности и комфорте».

Если вы владеете информацией о незаконном вывозе детей в рф, можете позвонить в НГБ на круглосуточную горячую линию 16-48 или в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции: 050-562-03-13.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что Россия депортировала более полутора миллионов украинцев .