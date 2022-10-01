ПАСЕ приняла резолюцию о признании российского режима террористическим

Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, являющейся российским режимом террористическим.

Об этом сообщил нардеп, член украинской делегации Алексей Гончаренко.

По его словам, резолюцию поддержали 99 делегатов. Удержался один.

Важнейшие моменты документа:

- В резолюции отмечается, что российский режим — террористический.

- Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие. Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.

- Пребывание России в Совбезе ООН - не является легальным, нет юридических оснований, почему Россия там находится.

- скорейшее создание международного трибунала.

«Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию сочли страной-спонсором терроризма. Еще один шаг, который приближает нас к международной изоляции России», – отметил Гончаренко.

Напомним, ранее президент Зеленский призвал признать РФ государством-террористом и прекратить с ним экономические контакты.