россия может нанести удар по украинской газотранспортной системе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия может нанести удар по украинской газотранспортной системе и потребовать от Европы запустить "Северный поток-2".

Об этом он сказал в интервью немецкой телекомпании ZDF, передает «Интерфакс-Украина».

– Они нанесут удары по ГТС Украины. Чтобы их не обвинили, они совершат теракт на своей территории. Им все равно, что взрывать. Обвинят нас, чтобы ударить по нашей ГТС. путин скажет Европе, что нет возможности (поставлять газ) и нужно запустить «Северный поток-2», иначе Европа останется без газа через Украину, – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, нужна позиция, если россия будет продолжать подрывать энергосистему Европы – «мы «Северный поток-2» не запустим и санкций не снимем».