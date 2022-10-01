Контрразведка СБУ обнаружила сеть зэков, которых для шпионажа вербовала фсб

Контрразведка СБУ нейтрализовала российскую агентурную сеть, которая состояла из заключенных и была опрокинута врагом в разные регионы Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В ее состав входили семь заключенных, которые находились на территориях исправительных учреждений Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей, куда они прибыли после этапирования из тюрем временно оккупированной Луганской области.

Всем им оставался минимальный срок за решеткой, поэтому ФСБ завербовала «зеков» и «подсказала» им попросить Украину о переводе из тюрем временно оккупированной Луганщины, как это предусматривает закон.

По истечении срока заключения новые агенты рф должны были выполнять враждебные задачи против Украины.

Как установила СБУ, куратором этой сети оказался «начальник оперативной части исправительной колонии №38» террористической организации «лнр». Свои действия он координировал с кадровыми сотрудниками ФСБ.

В частности, тюремщик из-за психологического давления и угроз физической расправы склонял осужденных подписать обязательства по негласному сотрудничеству с оккупантами.

Только при таком условии он «гарантировал» им перевод в исправительные учреждения на подконтрольной украинским властям территории региона и возвращение домой.

Таким образом, он сформировал агентурную сеть, которая должна собирать информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины.

На свободе с ними должен был связаться через анонимные мессенджеры представитель ФСБ и назвать заранее оговоренный пароль. В дальнейшем агрессоры планировали использовать этот канал связи для получения разведданных.

Однако сотрудники Службы безопасности сработали на опережение, своевременно разоблачили российскую агентуру и тем самым сорвали планы врага по получению разведывательной информации.

Враждебному вербовщику заочно сообщено о подозрении по части 1 статьи 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, СБУ установила личности и места нахождения всех организаторов преступления, которые находятся на временно оккупированной территории Луганщины.

Продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушений проводились сотрудниками СБУ г. Киева и Киевской области совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.