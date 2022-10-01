Охранника ликвидированного сепаратиста «гиви» отправили в тюрьму на 13 лет

Суд назначил 13 лет лишения свободы боевику террористической организации «днр», который охранял главаря одного из террористических формирований михаила толстых по прозвищу «гиви».

Об этом сообщили в СБУ и ОГП.

Этот предатель с 2016 года воевал в составе незаконных вооруженных группировок «днр», а после объявления путиным «специальной военной операции» пошел в наступление на мирные украинские территории.

Он попал в плен во время боевой операции ВСУ в августе этого года.

Боевик известен тем, что был одним из личных охранников террориста «гиви», возглавлявшего незаконное подразделение «батальон Сомали». Также он был ньюзмейкером этой группировки и совместно с «Гиви» давал интервью псевдожурналистам «днр».

Теперь он на собственном опыте убедился, что преступления против Украины не имеют срока давности.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и предоставил разоблачительные показания.

Он признан виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

По материалам СБУ Шевченковский районный суд Киева назначил предателю наказания – 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.