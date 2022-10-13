Украина вернула из российского плена еще 20 военнослужащих

Украина в рамках обмена пленными вернула еще 20 военнослужащих.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

«Это 20 историй украинских героев, 14 – воинов ВСУ, 4 бойца ТРо, одного нацгвардейца и военнослужащего ВМС.

Есть люди, которых россияне содержали в Еленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ребята сейчас проходят медицинское освидетельствование, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ждут дети.

Общаясь с семьями пленных, я заметил, что дети часто переживают все в себе, лишь выражают эмоции в рисунках.

Ты можешь сразу не заметить переживания, глядя на ребенка.

Но оно есть, и хочется сделать все, чтобы поскорее вернуть ей отца или маму, хочется выкладываться на максимум ради того, чтобы наши украинские семьи снова воссоединялись.

Мы вернем всех. Иначе не будет.

Слава Украине. Возвращаем своих», – написал Ермак.