Украина вернула из российского плена еще 20 военнослужащих

Украина в рамках обмена пленными вернула еще 20 военнослужащих.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
«Это 20 историй украинских героев, 14 – воинов ВСУ, 4 бойца ТРо, одного нацгвардейца и военнослужащего ВМС.
Есть люди, которых россияне содержали в Еленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.
Ребята сейчас проходят медицинское освидетельствование, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ждут дети.
Общаясь с семьями пленных, я заметил, что дети часто переживают все в себе, лишь выражают эмоции в рисунках.
Ты можешь сразу не заметить переживания, глядя на ребенка.
Но оно есть, и хочется сделать все, чтобы поскорее вернуть ей отца или маму, хочется выкладываться на максимум ради того, чтобы наши украинские семьи снова воссоединялись.
Мы вернем всех. Иначе не будет.
Слава Украине. Возвращаем своих», – написал Ермак.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что освобожденные защитники проходят службу, в частности, в патрульном батальоне ЗАЭС, 808 понтонно-мостовом полку, 503 отдельном батальоне морской пехоты, 56 отдельной мотопехотной бригаде, 46 отдельной десантно-штурмовой бригаде, в войсках ТрО. Старшему из освобожденных воинов – 49 лет, самому младшему – 19 лет.
«Продолжается работа над последующими обменами. Украина делает все возможное для возвращения всех Защитников и Защитниц», – подчеркнули в Штабе.
Напомним, как 11 октября в рамках очередного обмена военнопленными удалось освободить и вернуть в Украину 32 воина, а также вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.