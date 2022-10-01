От российского обстрела погиб николаевский спасатель – 34-летний Павел Кацан

В Николаеве во время ракетного удара при исполнении служебных обязанностей погиб спасатель Павел Кацан.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В июне Павлу исполнилось 34 года. Он нес службу на спасательной станции, в которую попала вражеская ракета, полностью разрушив здание и унеся его жизнь.

«Полный сил и энергии, хороший друг, откровенный и дружелюбный, профессионал и верный своему делу человек. Павел Юрьевич, лейтенант службы гражданской защиты нес службу в подразделениях Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области с 2010 года. Сначала в 36-й подчиненной пожарной части в Воскресенске Жовтневого района в должности пожарного, а с июля 2012 года был начальником караула 16-й государственной пожарно-спасательной части. Позже перешел работать в 10-й взвод Государственного горно-спасательного (аварийно-спасательного отряда) ГСЧС Украины на должность респираторщика», - говорится в сообщении.

Имея опыт, Павел спасал жизнь людей на водных объектах, а с начала полномасштабного вторжения привлекался для выполнения аварийно-спасательных работ в Николаеве.