Дрон николаевских десантников сбил БПЛА оккупантов

В Донецкой области квадрокоптер одного из подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады во время разведывательного полета встретился с дроном противника и сбил его.
Об этом сообщили в службе по связям с общественностью 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
Пытаясь атаковать, вражеская «птичка» повредила лопасти и потерпела поражение.
– Благодаря сноровке наших операторов, выбравших эффективную тактику воздушного боя, мы вывели из строя очередное средство воздушной разведки оккупантов, – отметил офицер-десантник.