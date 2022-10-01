Дрон николаевских десантников сбил БПЛА оккупантов

В Донецкой области квадрокоптер одного из подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады во время разведывательного полета встретился с дроном противника и сбил его.

Об этом сообщили в службе по связям с общественностью 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Пытаясь атаковать, вражеская «птичка» повредила лопасти и потерпела поражение.