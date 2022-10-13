Херсонское направление никто не разминировал перед вторжением, еще 22 февраля была готовность №1, - генерал Наев

Перед полномасштабной войной на Херсонском направлении количество минно-взрывных заграждений не снижалось, все было в трудоспособном состоянии и соответствующие команды были предоставлены командирам своевременно.
Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев, передает «Укринформ».
- Группировка на территории Херсонской и Запорожской областей должна была выполнять стабилизационные действия. На территории Херсонской области было минно-взрывное заграждение, а также велась подготовка к подрыву отдельных мостов. Минирование было осуществлено с 2016 года. В дальнейшем войска поддерживали эти системы в надлежащем состоянии. Количество взрывчатки было увеличено, - проинформировал командующий Объединенными силами.
По его словам, осенью 2021 года были проверены все минно-взрывные объекты, все были исправны. Также в начале 2022 года, ориентировочно 22 февраля, была дана команда выполнявшим там задачи подразделениям на приведение в готовность №1.
– Там на перешейках находился батальон, совершавший подрыв этих объектов. Вы помните, что один из служащих этого батальона совершил подрыв одного из мостов на Геническом направлении ценой собственной жизни, ему было присвоено звание Героя Украины. Как происходили там боевые действия, на это могут ответить командиры, которые непосредственно там выполняли задания. Но, главное – количество минно-взрывных заграждений не снижалось, все было в работоспособном состоянии, и соответствующие команды находившимся там были предоставлены своевременно, - заверил Наев.