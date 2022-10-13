Херсонское направление никто не разминировал перед вторжением, еще 22 февраля была готовность №1, - генерал Наев

Перед полномасштабной войной на Херсонском направлении количество минно-взрывных заграждений не снижалось, все было в трудоспособном состоянии и соответствующие команды были предоставлены командирам своевременно.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев, передает «Укринформ».

- Группировка на территории Херсонской и Запорожской областей должна была выполнять стабилизационные действия. На территории Херсонской области было минно-взрывное заграждение, а также велась подготовка к подрыву отдельных мостов. Минирование было осуществлено с 2016 года. В дальнейшем войска поддерживали эти системы в надлежащем состоянии. Количество взрывчатки было увеличено, - проинформировал командующий Объединенными силами.

По его словам, осенью 2021 года были проверены все минно-взрывные объекты, все были исправны. Также в начале 2022 года, ориентировочно 22 февраля, была дана команда выполнявшим там задачи подразделениям на приведение в готовность №1.