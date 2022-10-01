«Выпьют 50 грамм водки и кричат о ядерном оружии», - Зеленский об окружении путина

россия должна прекратить шантаж ядерным оружием, окружение российского диктатора владимира путина не должно кричать о его применении после 50 граммов водки.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на его интервью немецкому изданию ZDF.

- Простите меня, окружение путина, его щенки – они ведь даже не собаки – они просто щенки. Когда каждый из них выпьет по 50 грамм водки, и кричит: «Мы завтра применим ядерное оружие!». Что это вообще такое? – сказал Президент.

Зеленский отметил, что россиянам нужно четко сказать:

- Уважаемые граждане россии, у вас во главе человек, говорящий о ядерном оружии, о применении ядерного оружия. Мы не можем с ним разговаривать. И вы все будете страдать из-за этого. И мы изолируемся от вас, потому что не хотим иметь дело с террористами.

Президент добавил, что Украина согласится на переговоры только тогда, когда россия будет готова к диалогу без угроз и автоматов, когда оккупанты уйдут с территории Украины и перестанут убивать мирных людей. Зеленский добавил, что Европа должна показать сильную позицию. Если россия почувствует силу, путин не будет применять ядерное оружие, он будет бояться потерять свою власть.

Отметим, что из окружения путина чаще всего угрожал применением ядерного оружия заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев. Его подозревают в злоупотреблении алкоголем.