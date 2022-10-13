россияне могли купить у Ирана тысячи дронов-камикадзе

Вооруженные силы россии получили от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе иранского производства.

Об этом сообщила руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, пишет «Зеркало недели».

- Цифры действительно очень противоречивы и по разным источникам их может быть от 300 до нескольких тысяч. Но будем учитывать, что они пытаются использовать их в некоторых регионах, с учетом удаленности, - сказала Гуменюк.

На данный момент оккупанты пытаются использовать дроны-камикадзе для поражения целей, находящихся в пределах 1 тысячи километров от точки запуска.

- Знаем, что дронов-камикадзе достаточно много сконцентрировано на временно оккупированных территориях южной части Украины, но пытаются и с северных границ Украины атаковать, - сказала Гуменюк.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что россия заказала у Ирана 2400 БПЛА «Shahed-136». Он отметил, что во время массированных ракетных ударов россии по нашей территории иранские дроны применялись каждые десять минут.