Оккупанты заминировали почти все места массовых захоронений мирных жителей

Почти все места захоронений граждан на освобожденных от россиян территориях заминированы, и эти места нужно разминировать перед тем, как правоохранители получат доступ к этим территориям.

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, передает «Укринформ».

- К сожалению, мы знаем, что фактически возле каждого освобожденного населенного пункта у нас находятся места захоронений людей, подвергавшихся пыткам и другим военным преступлениям. Так вот, для того чтобы даже подойти к, например, братской могиле возле любого из городов, нужно эти места разминировать, потому что они почти все заминированы, - сказал Монастырский.

Поэтому, как отметил глава МВД, для того чтобы быстро разминировать эти территории и получить доступ к ним, и показать всему миру те преступления, которые совершают россияне в Украине, задействуются дополнительные подразделения как со стороны ГСЧС, так и со стороны Нацполиции.