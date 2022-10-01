Комбат спецназа рассказал, как его подразделение освобождало Харьковщину и выбивало российские элитные войска

Командир батальона 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна рассказал, как освобождали Балаклею от оккупантов.

Рассказ комбата Андрея опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Комбат получил ранение, потому что пошел в бой в первых рядах. По его словам, освобождению предшествовала значительная подготовка, и россияне не ожидали штурма по тому направлению.

– Они технику просто бросали. Элитные подразделения балтийского флота, морская пехота, береговая охрана, они убегали – раздевались и плыли через Северский Донец, – рассказывает офицер.

Он отметил, что все войска россии из Балаклеи атаковали его бригаду и «все было не так гладко».

Ранения он получил во время штурма позиций, которые защищал российский спецназ. Комбат своим примером показал подчиненным, что нужно атаковать противника. Он рассказал, что его подразделение и бригада понесли потери во время контрнаступления в Харьковской области.