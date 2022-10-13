В Херсоне оккупанты убили дирижера Юрия Керпатенко, - СМИ

Российские оккупанты убили в собственном доме главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша, дирижера Херсонской областной филармонии Юрия Керпатенко.

Об этом сообщила журналистка Елена Ванина, пишет «Детектор Медиа».

На его странице в Facebook подписчики выражают соболезнования семье Керпатенко.

«Сегодня стало известно, что дирижера Херсонской филармонии расстреляли оккупанты. Он отказался с ними работать, они сказали, что мы к тебе еще придем. Пришли к нему домой и прямо там расстреляли. Больше подробностей трудно узнать, потому что в Херсоне все боятся, но информация 100%», – отметила Елена Ванина.

По ее данным, Юрий Керпатенко перестал выходить на связь в сентябре.

Издание «Херсон Online» сообщает, что дирижера расстреляли через дверь из автоматического оружия.

Юрий Керпатенко также был оркестровщиком и баянистом. Выступал главным дирижёром камерного оркестра «Гилея». С 2000 работал в Херсонской областной филармонии. В 2004 году он стал главным дирижером Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша.