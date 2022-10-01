ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: НАТО предоставит Украине сотни устройств для глушения российских дронов

Уже 233-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 13 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 14 октября.

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00:22 Генеральный секретарь Йенс Столтенберг объявил, что Украина получит от НАТО средства борьбы с беспилотниками для защиты от атак россии на гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Он напомнил, что в рамках комплексного пакета помощи НАТО Украина будет получать топливо, зимнюю одежду и медикаменты.

- Как составную часть этого пакета НАТО также оперативно предоставит Украине противодронные средства с сотнями устройств для глушения беспилотников, которые могут помочь свести на нет эффективность российских и иранских дронов и защитить украинское население и инфраструктуру, - добавил генсек.

Столтенберг также заявил, что в долгосрочной перспективе Североатлантический союз поможет Украине перейти с советского на современное натовское вооружение.

00:18 Португалия решила передать Украине шесть вертолетов «Камов» советского производства, которые были лишены лицензии на эксплуатацию из-за введенных против россии санкций, сообщает «Европейская правда».

00:11 Украинские воины ведут огонь из "Шилки".