Зеленский призвал украинцев быть завтра осторожными и не игнорировать воздушные тревоги

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан быть осторожными из-за возможных российских атак в День защитников и защитниц Украины.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- Завтра обязательно отметим – каждый на своем месте – один из самых важных наших дней. Покров, День защитников и защитниц Украины. Праздник всех наших воинов – от древности до настоящего, от козаков до повстанцев, от всех них до бойцов современной армии.
– Завтра будет 233-й день нашей полномасштабной обороны. И новые шаги, приближающие нас к миру и победе. Не расслабляемся! Бьем врага! Соблюдаем правила безопасности! Прислушиваемся к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра! И делаем все, чтобы усилить Украину! – сказал Зеленский.