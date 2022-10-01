Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили три командных пункта, три танка, «Град», «Ураган» и «Сонцепек»

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты искренне говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 14 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 13 октября доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется...

07:09 Обстановка на Южнобугском направлении, стабильно сложная, но контролируемая, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 13 октября.

Враг время от времени применяет диверсионно-разведывательные группы как попытки разоблачить наши позиции. Так, днем 23 октября ДРГ противника вышло на наш наблюдательный пост. В результате стрелкового боя противник понес потери – есть погибшие и раненые – и ретировался.

После обеда нанесено огненное поражение из реактивных систем залпового огня по Апостоловской общине Криворожья. Без человеческих утрат.

К вечеру враг атаковал территорию Украины из акватории Черного моря ракетами типа «Калибр». Одну из них, направленную по Одесчине, силы нашей противовоздушной обороны уничтожили.

Вражеская авиация дважды атаковала наши позиции в районе Давыдова Брода вертолетом и штурмовиком. Без потерь.

Наши авиационные удары были в 3,5 раза больше по количеству и в десятки раз эффективнее результативности: поражены четыре позиции противовоздушной обороны врага в Бериславском и Каховском районах, а также три места скопления живой силы, вооружения и техники в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач.

Результатами стало уничтожение двух реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град", тяжелой огнеметной системы "Сонцепек", станции радиоэлектронной борьбы, двух 120 мм минометов, трех танков, трех командных пунктов подразделений вражеской 35-й армии.

При попытке проведения воздушной разведки враг лишен двух беспилотных шпионов типа «Орлан-10».

В Черном море вражеская корабельная группировка при умеренном шторме выросла до 15 единиц, продолжающих маневры вдоль южного побережья Крыма. На боевом дежурстве три носителя «Калибров», среди которых один – подводный. Общее ракетное снаряжение – до 20 ракет.