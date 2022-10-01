Беларусь вводит режим «контртеррористической операции» и проводит скрытую мобилизацию

Глава МИД беларуси Владимир Макей заявил, что страна вводит режим «контртеррористической операции» из-за якобы угрозы со стороны соседних стран.

Об этом Макей рассказал российским СМИ.

«Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории беларуси», – заявил глава МИД рб.

Режим контртеррористической операции дает силам безопасности широкие полномочия, включая задержания для проверки личности, введение запрета на передвижения, прослушивание и контроль всех коммуникаций, а также беспрепятственное проникновение сотрудников спецслужб в любые помещения.

В то же время, по данным беларуских СМИ, Лукашенко решил провести «скрытую мобилизацию» для увеличения укомплектованности боевых частей.

Как сообщило издание «Наша Нiва» со ссылкой на свои источники, публично о мобилизации решили не объявлять, повестки пока получат только жители сельских районов.

«О целях мобилизации можно будет судить, зная количество призывников», – отмечает издание.

Напомним, что диктаторы рф и рб решили развернуть совместную группировку войск. По данным разведки, лукашенко еще не принял решение о нападении на Украину, у него нет ударной группировки.