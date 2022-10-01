На Николаевщине области разоблачили еще одного поклонника «русского мира»

Следователи сообщили подозрение жителю 67-летнему жителю пгт Врадиевка, который в соцсети поддерживал действия враждебного государства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В ходе расследования следователи выяснили, что злоумышленник с марта на своей странице в социальной сети распространял и поддерживал вооруженную агрессию рф на территории Украины.

По месту жительства подозреваемого полицейские провели санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли мобильный телефон и компьютерную технику, в которых содержались доказательства преступной деятельности. Все изъятое оборудование направили на проведение экспертных исследований.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по части 2 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

В ближайшее время в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, как в Николаеве обнаружили еще одну сторонницу рф, которая поддерживала захватчиков в соцсетях.