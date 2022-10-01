«Вагнеровцы» расстреляли уже около 40 российских зэков, которых отправили на войну в Украине

Наемники ЧВК «Вагнер» уже расстреляли более 40 завербованных зэков, отправленных на войну в Украине.

Об этом заявил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

– Их, когда везут в автозаках и привозят на место, там уже дальше включается то, о чем говорил сам Евгений Пригожин в колонии №612 сентября. Вот он прямо говорил: «Если вы доезжаете до места и говорите, здесь что-то не то, они сразу расстреливают. Без суда и без следствия», - заявил Осечкин.

Основатель Gulagu.net добавил, что уже известно, что более 40 заключенных были расстреляны и еще несколько человек получили ранения в ноги, когда они пытались бежать в сторону ВСУ.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео, на котором приближенный к президенту рф владимиру путину олигарх Евгений Пригожин, основатель так называемой ЧВК Вагнера, лично вербует российских заключенных для войны с Украиной. Позже российских заключенных начали принудительно набирать в ЧВК Вагнера и отправлять на войну против Украины.

В последствие и министерство обороны россии с конца сентября начало вербовать заключенных для участия в полномасштабной войне против Украины.