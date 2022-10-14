У рф осталось менее 30% высокоточных ракет, – секретарь СНБО Данилов

В распоряжении российской федерации осталось менее 30% высокоточных ракет от того количества, которым она владела накануне вторжения в Украину.
Об этом в интервью «Радио НВ» заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
По его словам, несмотря на существенное уменьшение количества высокоточных ракет, у россии есть в распоряжении большие запасы снарядов советского образца, которые также могут применяться для обстрела украинских городов.
По состоянию на сегодняшний день, как отмечает Алексей Данилов, в арсенале рф осталось менее 30% современных боеприпасов от того числа, которым она владела накануне полномасштабного вторжения в Украину.
На уточняющий вопрос журналиста о том, сколько ракет имеется в распоряжении Кремля и когда он не сможет ими пользоваться, секретарь СНБО ответил следующее:
- Это время уже приближается. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество оставшихся ракет на территории РФ. Речь идет именно о высокоточных, которые для нас имеют наибольшие хлопоты.
Помимо этого, как утверждает Алексей Данилов, в арсенале россии также имеются зенитные ракеты советского образца С-300, но их суммарное количество также уменьшилось после полномасштабного вторжения.
- Я не имею права называть абсолютные цифры, которые хотели бы от меня услышать. Если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля, — продолжил секретарь СНБО и добавил, что россия с каждым днем становится все слабее.