За два дня воин николаевской бригады из ПЗРК «Игла» сбил четыре крылатых ракеты оккупантов

За два дня массированного ракетного обстрела Украины 10 и 11 октября воин зенитной ракетной бригады имени гетмана Пылыпа Орлика воздушного командования «Юг» Ярослав уничтожил четыре крылатые ракеты оккупантов точными выстрелами из ПЗРК «Игла».

Об этом сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ.

«Во время пуска всегда есть волнение и главное – результат, ведь несбитая крылатая ракета может натворить беды, – говорит Ярослав, – чувство ответственности помогает справиться с тревогой и уверенно, с холодным умом произвести запуск ракеты. Вышел, поймал цель, сопровождал, нажал спуск – ракета вышла. И быстро перезаряжаешь ПЗРК! Отсоединил пусковой механизм, присоединил его к следующей «трубе» и продолжаю работать по целям».

В командовании ВС отметили, что за такую меткость и профессионализм Ярослав будет достойно поощрен военным руководством.